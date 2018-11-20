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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Şahin'i ziyaret etti - ANKARA Haberi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Vali Şahin'i ziyaret etti - ANKARA Haberi

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un karşılanması - Kurtulmuş ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in valiliğe geçmesi - Kurtulmuş'un valilik özel defterini imzalaması - Kurtulmuş ve Şahin'in eşleriyle birlikte salonda oturması - Karşılıklı hediye takdimiKurtulmuş'tan Vali Şahin'e ziyaret - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Valisi Vasip Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.Kurtulmuş, görüşme öncesinde valilik özel defterini imzaladı. Ankara Valiliğinde gerçekleştirilen görüşmeye, Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ve Şahin'in eşi Şeyma Şahin de katıldı.
Görüşme sonunda Vali Şahin ve Kurtulmuş, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

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