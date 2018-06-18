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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ Foça Fransız Tatil Köyü'nü ziyaret etti İzle

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ Foça Fransız Tatil Köyü'nü ziyaret etti İzle

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ Foça Fransız Tatil Köyü ziyareti

Lyon Dell Yerli Turist Allah 

-Bölgeden detaylar

( İZMİR -ÖZEL-HD) İZMİR

- AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ, Ak parti ilçe başkanı İrfan Çalışkan ve ekibi ile Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Fransız Tatil Köyü'nü ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı, İha'ya özel açıklama yapan Dağ “ Foça Tatil Kapandığından beri yılan hikayesini andıran süreçler yaşadı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığımız ihale sürecini başlattı Resmi Gazete'nin 26 Mayıs tarihli sayısında yayımlana ilana göre 2 milyon lira geçici teminat bedelli işletmenin ihalesine 20 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.İnşallah bu işi yapabilecek bie ekip bu ihaleyi alır.Foçamızın en önemli meselelerinden biri Foçamızı hareketlendirecek turizmi geliştirecek yabancı ve yerli turistlerimizin uğrağı olacak bir merkez olacak. Meselenin sıkı takipcisiydik bir çok bürokratik sıkıntıyı aştık. Bu güzel hizmeti bölgemize Foça'mıza sağlamış oluruz “ dedi.

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