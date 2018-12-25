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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fotoğrafları incelemesi - DetaylarAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Yılmaz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Cevdet Yılmaz, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi."Yaşam" kategorisinde ise İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Yılmaz, "spor" kategorisinde de oyunu Ahmet Dumanlı'nın "3 adım" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Muhabir Yurt Dışı İlham Gori 

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