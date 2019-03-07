AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 'İstikamette tam bağımsız Türkiye var' - ADIYAMAN Haberi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "İstikamette tam bağımsız Türkiye var" - ADIYAMAN
: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Gölbaşı'nda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinden görüntüler - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın konuşmasıADIYAMAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, beraberinde AK Parti Adıyaman milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş ile beraber Gölbaşı ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
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