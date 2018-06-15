AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: “Türkiye Cumhuriyetinde huzuru ve barışı tesis etmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için çaba içindeyiz”

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( DİYARBAKIR -HD)- “Diyarbakır uzunca bir zamandır, özlendiği biçimde bir huzur adası haline gelmiştir” DİYARBAKIR



- Diyarbakır protokolü, düzenlenen bir resepsiyon ile vatandaşlarla bir araya gelerek, Ramazan Bayramlarını kutladı. DSİ sosyal tesislerinde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili adayı Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kamu kurum müdürleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Uzun kuyruğun oluştuğu bayramlaşmanın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili adayı Mehdi Eker bir konuşma yaptı. Eker, bu ve bütün bayramların insanlığa hayırlara vesile olmasını dilediklerini söyledi.



Eker, “Sosyal barışı inşa eden, geliştiren aynı zamanda çok önemli bir etkinliğidir bayramlar. Hem dargınlıkların giderilmesi için bir vesile hem iletişimin artırılması için vesile ve huzuru tesis için bir vesile kabul ediyoruz bayramı. Barış konusunda, bütün İslam alemi açısından söylüyorum, maalesef yer yer bizi hüzünlendiren, bizi acılara sürükleyen, kederlere boğan gelişmeler olduğunu görüyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyetinde huzuru ve barışı tesis etmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için çaba içindeyiz” dedi.

“Birbirimize tahammül etmeliyiz” Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan olaylara da değinen Eker, şöyle devam etti: “Dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde maalesef çok elim bir hadise yaşanmıştır. Demokrasi tahammül rejimidir, insanların birbirlerine, farklı görüşlerin birbirine tahammül etmesidir. Başka bir şekilde olması mümkün değil. Düşüncelerimiz farklı, politik görüşlerimiz ayrı, partilerimiz değişik olsa bile biz birbirine tahammül etmek, herkesin özgür bir biçimde kendi düşüncesini ifade edebilmesine saygılı olmak durumundayız. Suruç’ta yaşanan hadise maalesef bu konuda çok kötü bir örnek olmuş ve bir milletvekilimizin kardeşi başta olmak üzere bazı vatandaşlarımız hayatını bu olayda kaybetmiştir. Benzeri olayların yaşanmaması için hepimiz bu olaydan erekli dersleri çıkarıp ibretler alıp, bir daha bu tür olayların yaşanmaması için çaba içerisindeyiz. Terör lanetli bir eylem biçimidir, insanlığın düşmanıdır. Terör hayatı değil ölümü kutsamaktadır. Çok şükür Diyarbakır bu konuda uzunca bir zamandır, özlendiği biçimle bir huzur adası haline gelmiştir. Hepinizin bayramını kutluyorum.”

