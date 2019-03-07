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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: “Muhalefetin PKK’ya, FETÖ’ye, YPG’ye, PYD’ye bir tek laf ettiklerini duydunuz mu?”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: “Muhalefetin PKK’ya, FETÖ’ye, YPG’ye, PYD’ye bir tek laf ettiklerini duydunuz mu?”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın gelişi

Televizyon Başkan Adayı Cumhurbaşkanı Televizyon Programı Muhalefet Partileri 

-Seçim koordinasyon merkezinden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Konuşması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Muhalefetin hiç çalıştığını gördünüz mü, muhalefetin çalıştığına sahada bir çözüm bir proje, Türkiye’nin geleceğine dair, bir cümlelerini duydunuz mu. PKK’ya, FETÖ’ya, YPG’ye, PYD’ye bir tek laf ettiklerini duydunuz mu?” dedi.
Adıyaman’da, bir dizi temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, akşam saatlerinde AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, belediye başkan adayı Süleyman Kılınç ve beraberindeki heyet ile birlikte Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç’ın seçim koordinasyon merkezine geçti. Partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, muhalefet partileri eleştirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Günde 3 tane miting, televizyon programı, ilçe mitingleri, büyük bir gayretle, büyük bir çaba ile cumhurbaşkanımız sahada ama bu muhalefet nerede? Bu muhalefetin hiç çalıştığını gördünüz mü, muhalefetin çalıştığına sahada bir çözüm bir proje, Türkiye’nin geleceğine dair, bir cümlelerini duydunuz mu. PKK’ya, FETÖ’ya, YPG’ye, PYD’ye bir tek laf ettiklerini duydunuz mu ama söz konusu AK Parti olunca, Recep Tayyip Erdoğan olunca her türlü çirkin dili ifadeyi kullanıyorlar. Peki AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan olarak bizler 17 yıldan beri sizlerle beraber bu ülkeye hizmet etmekten başka ne yaptık. Dertleri çözmekten, Türkiye’yi ayağa kaldırmaktan, Türkiye’yi tam bağımsız bir ülke yapmak için gecemizi gündüzümüze katmaktan başka ne yaptık. Hiç bir şey yapmadık çalıştık” diye konuştu.

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