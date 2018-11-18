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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: “Seçim sonuçları en kısa sürede açıklanacaktır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: “Seçim sonuçları en kısa sürede açıklanacaktır”

Temayül yoklamasının yapıldığı salondan detay

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-Salonun dışından detay
-Görevlilerden detaylar
-Lütfi Elvan'ın açıklamaları

( ORDU ) ORDU

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, ilk kez kullanılan elektronik ortamda temayül yoklaması sistemi ile AK Parti Genel Merkezi’nin değerlendirme yapmasının kolaylaştığını, sonuçların ise en kısa zamanda açıklanacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ,Ordu’da, 31 Mart yerel seçimlerde belediye başkanı olmak için başvuran aday adaylarının temayül yoklamasına katıldı.
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen elektronik ortam temayül yoklaması sayesinde, kullanılan oyların anında merkeze aktarıldığını söyleyen Elvan, sonuçların en kısa sürede açıklanacağını aktardı. Elvan, “Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ilk kez elektronik ortamda temayül oylaması gerçekleştirdik. Delegelerimiz ve oy kullanacak olan kardeşlerimiz bilgisayar ortamında kendi oylarını kullandılar, kullandıkları oy doğrudan genel merkeze aktarıldı. Dolayısı ile anında kimin, kimin için oy kullandığını genel merkezimiz değerlendirme imkanına sahip. Ben aday adayı kardeşlerimiz ile oy kullanan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Tabi ki bugün bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı vardı. Zaman zaman aksaklık yaşayan kardeşlerimiz olsa da Türkiye’de ilk kez elektronik ortamda bir oylama gerçekleştirdik. Sonuçlarını da en kısa zamanda genel merkezimiz gerçekleştirecektir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
“Ordu şahlanmaya devam edecek” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti’nin yaptığı ve hayata geçireceği projeleri de hatırlatarak, hizmetlerin bundan sonraki süreçte de hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Elvan, “AK Parti olarak, özellikle yerel yönet imlerde projeleri ile vatandaşa en yakın en hızlı ve en güvenli hizmet verme anlayışımızın olduğu bir yaklaşımımız var. İnşallah Ordu’da da AK Partili kardeşlerimiz belediye başkanları adaylarımız bir destan yazacaktır ve Ordu’yu daha yukarı noktalara getireceklerdir. Zaten Ordu’ya çok önemli yatırımlar yapıldı. 20 yıl öncesi ile şimdiki Ordu arasındaki farklar zaten gözler önünde. İnşallah belediyecilik hizmetinde Ordu şahlanmaya devam edecek” şeklinde konuştu.
(SK-MAY-
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