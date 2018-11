AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Bu yolda her makamda görev yapmak bizim için kutsal”

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti olarak çok büyük ve geniş bir aile olduklarını belirterek, “Bu yolda her makamda görev yapmak bizim için kutsal. Bugün aday adayı olan kardeşlerim biliyorum ki yarın adaylarımız açıklandığında da adaylarımızla birlikte el ele, omuz omuza bu davada hizmet edecekler” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın mahalli ve idari seçimler için temayül yoklaması Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Temayül yoklamasına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Temayül yoklamaları partimizin kurulduğu günden itibaren geleneğinde yer alıyor. Temayül yoklamaları teşkilata verilen önemi gösteriyor. Bursa'da, büyükşehir ile ilçe belediyelerin başkan adayları için temayül yoklamasının gerçekleştiriyoruz. İlçe belediyeleri için 2 bin 500'ün üzerinde, büyükşehir belediyesi için de bin 500'üzerine delegenin oy kullanacak. AK Parti olarak çok büyük ve geniş bir aileyiz. Bu yolda her makamda görev yapmak bizim için kutsal. Bugün aday adayı olan kardeşlerim biliyorum ki yarın adaylarımız açıklandığında da adaylarımızla birlikte el ele, omuz omuza bu davada hizmet edecekler. Bugün burada bir demokrasi şöleni havasında temayül yoklamamızı güzel bir ortamda gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Kaya, temayül yoklamasının "e-temayül" denilen elektronik sistem üzerinden gerçekleştirileceğini ifade ederek, “E-temayül dediğimiz elektronik sistem üzerinden oyumuzu kullanacağız. Masalarda temayül için oy kullanacak delege arkadaşlarımız elektronik kartlarını alacaklar ve kabinlerdeki bilgisayarlar üzerinden kartlarını okutmak suretiyle önlerine gelen sorulara değerlendirmelerde bulunacaklar. Soruları cevaplayacaklar ve işlem bittiğinde de kartlarını yine masalardaki milletvekili arkadaşlarımıza teslim edecekler. AK Parti teknolojiyi de her anlamda en etkili şekilde kullanan, yenilikleri teşkilatlarına da en güzel şekilde yansıtan çok köklü geleneği olan bir siyasi partidir. E-temayül sistemimizle birlikte artık verdiğimiz oyları akşam saatinde cumhurbaşkanımız direkt bilgisayarında görecek. Oy sayma diye bir şey yeni dönemde yok. Çünkü verdiğimiz her oy cumhurbaşkanımızın önündeki ekrana düşecek. Bu yeni sistemle birlikte çok daha hızlı, etkin bir şekilde teşkilat yoklamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

AK Parti’nin, her türlü yeniliği siyasi olarak teşkilatlarına da sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Kaya, “Bu ilk olacak e-temayül sistemimizin partimize, teşkilat mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden kullanacağınız oylar hayırlı olsun. Bursa'yı hem büyükşehirde hem de tüm ilçelerinde kazanacak şekilde güçlü adaylarla birlikte 2019 Mart'ta çok daha güçlü hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise, “Demokrasi şöleni havasında centilmence, demokratik bir yarış içerisinde süreç gidiyor. Bugünde elektronik ortamda temayül yoklaması gerçekleşiyor. Temayül yoklamaları direk cumhurbaşkanımızın önüne gidecek” dedi.

Konuşmaların ardından delegeler, kabinlerde kurulan bilgisayarlar vasıtasıyla dijital ortamda oylarını kullanmaya başladı.

