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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: 'Dökülen her gözyaşının bedelini ödeteceğiz' - ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: 'Dökülen her gözyaşının bedelini ödeteceğiz' - ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: "Dökülen her gözyaşının bedelini ödeteceğiz" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı'nın gelişi ve taziyelerde bulunması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı'nın açıklamaları - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı'nın Eylül'ün mezarını ziyaret etmesi"Dökülen her gözyaşının bedelini ödeteceğiz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: - "(Çocuk katillerinin cezalandırılması) Bizim için istişare ve milletimizin talepleri çok önemli ancak dikkatli hareket etmemiz lazım. Mesele cezayı artırmanın yanı sıra kötü olaylar yaşanmadan önüne geçmektir” - "Onların (Eylül'ün ailesi) dökmüş olduğu her bir gözyaşının bedelini ödeteceğiz. Ailelerin aynı acıları bir daha yaşamaması için üzerimize düşeni yapmak için gece gündüz çalışacağız"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, çocuk katillerinin cezalandırılmasına ilişkin, "Bizim için istişare ve milletimizin talepleri çok önemli ancak dikkatli hareket etmemiz lazım. Mesele cezayı artırmanın yanı sıra kötü olaylar yaşanmadan önüne geçmektir." dedi.
Kavakcı, Ankara 'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra ölü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesini ziyaret etti.İlçenin Uzunbeyli Mahallesi’ndeki taziye evine gelen Kavakcı, Eylül'ün ailesine taziyelerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.Yağlıkara ailesinin evinde yapılan duanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kavakcı, küçük Eylül'ün yaşama hakkının hunhar şekilde elinden alındığını ve tüm Türkiye'nin ailenin acısını yüreğinde hissettiğini söyledi.

Konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Kavakcı, "Onların (Eylül'ün ailesi) dökmüş olduğu her bir gözyaşının bedelini ödeteceğiz. Ailelerin aynı acıları bir daha yaşamaması için üzerimize düşeni yapmak için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.
Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Kavakcı, "Bizim için istişare ve milletimizin talepleri çok önemli ancak dikkatli hareket etmemiz lazım. Mesele cezayı artırmanın yanı sıra kötü olaylar yaşanmadan önüne geçmektir." ifadelerini kullandı.Çocuk istismarı ve cinayetlerini engelleme konusunda sorumlu bakanlıkların mevcut çalışmalarının olduğunu dile getiren Kavakcı, çocukların karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı eğitilmeleri hususunda da gerekenlerin yapılacağını söyledi.

- Eylül'ün mezarına ziyaretKavakcı, taziye evindeki ziyaretlerinin ardından, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile Uzunbeyli Mezarlığı'na giderek, Eylül Yağlıkara'nın mezarı başında dua etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı'ya ziyaretinde AK Parti İnsan Hakları Birimi Başkan Yardımcıları Ekrem Çelebi, Emine Yavuz Gözgeç ve Hüsniye Erdoğan da eşlik etti.

Ayetler Muhabir Bakanlık Gözyaşı Cinayet 

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