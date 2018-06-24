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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan oyunu kullandı - ESKİŞEHİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan oyunu kullandı - ESKİŞEHİR

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan oyunu Eskişehir 'de kullandı - Harun Karacan: - "Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin en üst seviyelerine geleceğini düşünüyorum"ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Eskişehir 'de kullandı.Karacan, Sümer Mahallesi'nde bulunan Ahmet Kanatlı Lisesindeki 1311 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Karacan, seçimlerin Eskişehir 'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.Karacan, bugün Türkiye için tarihi bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Kullandığımız oy, 2023, 2053 ve 2071'in oyu. Kullandığımız oy, sistemin ilk oyu. Bu oy ile beraber Türkiye yeni bir sistemle inşallah akşam sonuçlar açıklandıktan sonra devam edecek ve artık yeni sistemle daha şeffaf, işlevsel, aktif, bürokrasisi azalmış bir Türkiye olacak. Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin en üst seviyelerine geleceğini düşünüyorum. Türkiye'ye, milletimize ve bütün dünyaya hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel sonuçlar alacağız."

Bürokrasi Allah Okul Bahçesi 

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