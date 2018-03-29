AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, “Bölgemizin güvenliği için Afrin’deyiz”

-Karaaslan ve beraberindekilerin Cunda Adası turu

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Balıkesir'de bulunan 'Şehrim 2023' otobüsüne konuk oldu. İlk olarak Balıkesir Öğretmenevi'nde belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, daha sonra Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda, 'Şehrim 2023' otobüsüne konuk oldu. 'Şehrim 2023 Buluşmaları'nın ilkinin Bursa, ikincisinin Gaziantep'te gerçekleştiğini, üçüncüsünün ise Balıkesir'de düzenlendiğini söyleyen Karaaslan, bir şehri anlamanın en iyi yolunun, o şehre giden yol olduğu için bu projeyi başlattıklarını belirtti.

Balıkesir’deki temaslarının ardından ‘Şehrim 2023’ otobüsüyle Balıkesir’in turistik ilçesi Ayvalık’a da gelen Karaaslan’ı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve il yöneticileri de yalnız bırakmadı. Ayvalık’ta; Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra kalabalık bir partili grubuyla karşılanan Karaaslan, ilçenin tarihi sokaklarında gezdi, tarihi ve kültürel yapılarını ziyaret etti. Ziyaretinin finalini Cunda Adası’nda gerçekleştiren Çiğdem Karaaslan, Rahmi M. Koç Müzesi’nde de incelemelerde bulundu. Cunda Adası’nda ağaç dallarının nazar boncuklarıyla süslü olduğu bir kafeteryada partililerle hatıra fotoğrafı da çektiren Çiğdem Karaaslan, daha sonra kendisini takip eden engelli muhabir Suat Salgın ile de bir süre sohbet etti. Karaaslan ile Salgın’ın birlikte fotoğrafını ise AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan çekti. Mehmetçiğin Afrin’de tarih yazmasıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Karaaslan, “Bugün sınırlarımız ötesinde kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte verdiğimiz mücadele bana göre sadece ülkemizin güvenliği için değil, aynı zamanda bölgemizin ve bölgemizin geleceği için, hatta ondan da öte dünya barışına katkı sunması açısından çok önemlidir. Çünkü bütün terör örgütlerinin aynı saflarda yer aldığı bir mücadeledirv bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Mehmetçiklerimizin verdiği Afrin Harekâtında, hamdolsun başarıyla şehir merkezine ulaşıldı. Fakat bunun ötesi de var. Çünkü bizim her geçen gün sınırlarımızı tehdit eden yapılanmayla sürdürdüğümüz mücadele hakikaten son dönemde kararlılıkla devam etmek durumundadır. Yurt içinde tüm milletimiz bu konuda kenetlenmiş durumda. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bir yandan Mehmetçiklerimiz sınırların ötesinde bu mücadeleyi verirken, sınırlarımız içerisinde bizler, onlara hem bir anlamda çalışarak, üreterek, yeni projeler ve hedefler ortaya koymak suretiyle çalışmaya ve bu mücadeleye destek vermeyi sürdürüyoruz” dedi.



