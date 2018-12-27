AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın oylamaya katılmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Karaaslan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Karaaslan, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de çektiği "Direnişe engel yok" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Karaaslan, spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.Karaaslan, "Anadolu Ajansının haberlerini takip ettiğimiz kadar, fotoğraf dilini ve bakış açısını da çok beğeniyoruz. Her sene bu fotoğrafları seçmekten büyük keyif duyuyoruz." dedi. Kendisinin de fotoğrafçılıkla ilgilendiğini dile getiren Karaaaslan, "Bir kez daha yaşama, güncel haberlere, spora ve hayatın farklı alanlarına dair fotoğrafları görmüş olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duydum. Bütün fotoğrafçıları tebrik ediyorum." diye konuştu.