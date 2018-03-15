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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaarslan, 'Şehrim 2023' otobüsünde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaarslan, 'Şehrim 2023' otobüsünde vatandaşlarla buluştu

ARAARSLAN'DAN DETAY

Sivil Toplum Kuruluşu Gençlik Kolları Sınır Ötesi Yol Haritası 2023 Vizyonu 

-ÇİĞDEM KARAARSLAN İLE RÖP.

( BURSA ) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaarslan, "Şehrim 2023" otobüsünde vatandaşlarla buluştu BURSA

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, Bursa'da bulunan "Şehrim 2023" otobüsünde vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen otobüste vatandaşlarla buluşan ve onların Bursa ile ilgili fikir ve taleplerini dinleyen Karaarslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın projeye önem verdiğini ve ilk iki otobüsü AK Parti Genel Merkezi’nden Bursa ve Van’a gönderdiğini hatırlattı. Karaaslan, “Şehrim 2023, benim şehrim, benim geleceğim diyenlerin aslında 2023 vizyonunu, hayallerini ve hedeflerini merak ettiğimiz, şehre kulak verdiğimiz, şehirlilerin ne söylediğini anlamaya çalıştığımız bir buluşmalar silsilesi” dedi Karaaslan, “Projenin, bu kadim şehirden, cihan imparatorluğuna kurucu başkentlik yapmış olan şehirden başlamış olmasının projeye katacağı değer açısından da çok büyük önemi var. Çünkü bu şehrin ve kadim kültürün bize söyleyeceği çok şey olduğundan eminim. Akademisyenlerin, öğrencilerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, oda başkanlarının, engellilerin ve vatandaşların yoğun olarak katıldığı şehir buluşmasında Bursa’yı birçok yönüyle ele aldık. Çevre, şehir ve kültür ana başlıkları üzerinden şehri bir kez daha masaya yatırdık. Bu buluşmanın Bursa’ya çizilecek 2023 ve ötesiyle ilgili vizyonda şehircilik anlamında çevre, şehir ve kültür ana başlıkları üzerinden çok önem arz edeceğine inanıyorum. Bu projeye sahip çıktıkları, değer ve ilgi gösterdikleri için Bursalılara çok teşekkür ediyorum. Gelecek hepimizin ortak geleceği. Bugün sınır ötesinde verilen mücadelenin çok önemli bir etabı olarak, durmadan çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bugün de burada ürettiğimiz fikirdi. Fikir üretmek, herhalde ondan sonra üretilecek her şeyin başı olsa gerek. Bu projenin meydana çıkışında ve başlangıcından itibaren çok büyük destek veren, ufuk çizen ve bu istikameti bizlere yol haritası olarak çizen Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bursa’dan aldığımız tecrübe, birikim, proje ve hayalleri kendisiyle paylaşmak için can atıyoruz. Başlangıcın Bursa’dan olması önemliydi, Çünkü bundan sonraki çalışmalara örnek teşkil edecek. Bu çalışmanın hem Bursa, hem de ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Karaaslan, AK Parti Bursa İl Başkanlığına, kadın ve gençlik kollarına bu projeye verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederken, 2023 otobüsünde görev yapan gençlere sertifika verdi.
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