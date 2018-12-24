Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ - İZMİR Haberi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ - İZMİR Haberi

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın esnaf ziyareti - Vatandaşlarla sohbet etmesi - Gazetecilere açıklama yapması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki soruşturmaya ilişkin, "Eğer siz bir darbe çağrısı yapıyorsanız, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına birtakım anımsatmalar içinde oluyorsanız bu da insanlarda bir darbe çağrısı olarak nitelendirme durumu söz konusu oluyorsa bunun cezai anlamda bir soruşturmasının yapılması kadar normal bir şey yok." dedi.
Kemalpaşa ilçesinde esnafı ziyaret eden Dağ, girdikleri her dükkanda teveccühle karşılandıklarını belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarını eleştiren Dağ, "Netanyahu'nun açıklamaları bizim AK Parti iktidarı olarak dünyada ne kadar mağdur ve mazlum varsa onları sahip çıkan bir özelliğimizin olduğunun tescilidir. Biz defalarca bunu dünya kamuoyunu deklare etmişsek de bunun İsrail tarafından böyle bir açıklamayla ortaya konulması Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin ne kadar mağdur ve mazlumlar konusunda bir sahiplenme içinde olduğunun en net göstergesi olmuştur. Bunlara pabuç bırakacak halimiz yok. Türkiye büyük bir ülke." diye konuştu.
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in açıklamaları sonrası ifadeye çağrılmasına ilişkin sorusu üzerine Dağ, ortada bir darbe çağrısı, tehdit, sokağa çıkmanın da içinde yer aldığı neredeyse vandallığa çağrı olan bir ifadenin söz konusu olduğunu dile getirdi.Dağ, şunları kaydetti:"Açıkçası insanların bazı görevlerde bulunması, sanatçı, yazar, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz. Onlara suç işleme noktasında bir imkan sağlamaz. Görevi ne olursa olsun düşünce özgürlüğünü aşan noktalar..Düşünce özgürlüğünün sınırları bellidir. Eğer siz bir darbe çağrısı yapıyorsanız, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına birtakım anımsatmalar içinde oluyorsanız bu da insanlarda bir darbe çağrısı olarak nitelendirme durumu söz konusu oluyorsa bunun cezai anlamda bir soruşturmasının yapılması kadar normal bir şey yok. Süreçte buna dair. Savcı ifadesini alacak, bu konuda gerekli kararı vereceklerdir. Bu eylemi hiçbir şekilde cezai sürece dahil etmemek 'bazı insanların suç işleme özgürlüğü' gibi bir anlam ortaya çıkartır."

Mazlum Düşünce Özgürlüğü İsrail Hükümet Irak 

İlgili Foto Galeriler
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı