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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Şırnak'ta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Şırnak'ta

Erkan Kandemir'in AK Parti ziyareti

-Erkan Kandemir ve beraberidekiler açılışa katılması
-Programdan detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu. Kandemir, beraberinde AK Parti milletvekilleri Ziver Özdemir, Abdullah Ağralı, Rizgin Birlik, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile AK Parti Silopi teşkilatını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Av. Rana Tellioğlu ve partililerle görüşen Kandemir, burada yaptığı konuşmada, Silopi'de muazzam bir heyecan olduğunu, "Bizim bir sevdamız, mücadele aşkımız var. Biz milletimize sevdalı bir siyasi hareketiz. Silopi için hazırlanan projelere iktidarımızın gücüyle destek vererek güzel Silopimizi kalkındıracağız." dedi.
Daha sonra Kandemir ve beraberindekiler özel bir otel de Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)'un açılışına katıldı.
Açılış sonrası verilen akşam yemeğinin ardından Kandemir ve beraberindekiler Şırnak'a geçti.
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