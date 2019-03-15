AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz’den AB’ye eleştiri

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( İSTANBUL )- Demiröz: "Gümrüklerde sınır kapılarında nasıl karşıladıklarını unutmadık” İSTANBUL



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Avrupa Birliği’ne ve Birleşmiş Milletlere mülteci konusunda eleştiride bulunarak, “Gümrüklerde sınır kapılarında nasıl karşıladıklarını unutmadık” dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Doğu ve Güneydoğulu Kanaat Önderleri ile Deniz Köşkler Toplantı ve Davet Salonunda bir araya geldi. Programa Ulusoy’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Ulusoy’un Avcılar ile ilgili projelerinin tanıtım filmlerinin gösterimi de yapıldı. Burada bir konuşma yapan Ulusoy, “Yolun güzelliği Avcılarımız gibi çok nadide ve çok güzel bir mozaikten kaynaklanıyor. Anadolu ve Rumeli mozaiğinin en nadide örneğinin yaşadığımız bir ilçe Avcılar. Yolun güzelliği sizler gibi kıymetli beyefendilerden kıymetli hanımefendilerden kaynaklanıyor. Biraz önce sizlere en ince noktasına kadar en ince ayrıntısına kadar Avcılara yapmayı tasarladığımız projeleri arz ettik. Çünkü Avcılar’da hiçbir şey yok. Yokluk içerisindeyiz. Bir tarafı göl bir tarafı deniz. Sanki gönüller üzerine köprü kurması gereken ve vuslat gibi iyileştirici olması gereken diğer taraftan da Trakya’nın giriş kapısı olması gereken bu güzel ilçemi ne hazindir ki 20 yıldır belediyecilik depremi ile karşı karşıya” dedi.

“Gümrüklerde sınır kapılarında nasıl karşıladıklarını unutmadık daha” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz kürsüde yaptığı konuşma dış ülkelere eleştirilerde bulunarak, “Başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail bu seçimlerle ilgili tek hedef aldıkları nokta Recep Tayyip Erdoğan. İşte daha dün Avrupa Parlamentosunun kabul ettiği bir rapor var. Raporun tek Türkiye’yi övdüğü nokta 3 buçuk milyon mülteciye baktığımız veya ensar kardeşlerimize göz kulak olmamız. Onu diyorlar ama taahhütlerini yerine getirmediler. Daha 1’er milyar Euro Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği para göndermiş. Taahhütleri 6’şar milyar Euro. Bu arkadaşlar kardeşlerimiz nereye gitmek istiyorlar Avrupa Birliği’ne. Hadi açalım kapıları bindirelim trenlere vapurlara gönderelim. Bakalım alacak mısınız? Gümrüklerde sınır kapılarında nasıl karşıladıklarını unutmadık daha. Onu da yapmazlar. Bunun dışında Ayasofya’yı cami yapmayın diyorlar. Biz zaten Ayasofya’yı müze yapmışız. Bununla ilgili Danıştay dava daireleri bunu kapatmış. Böyle bir şey elimizde yok. Biz hiç size şunu şöyle yapın bu kiliseye böyle yapın dedik mi. Bizim geçmişte İspanya’da camilerimiz yok muydu” diye konuştu.



