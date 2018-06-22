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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'Küfürbazdan cumhurbaşkanı olmaz' - İZMİR Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'Küfürbazdan cumhurbaşkanı olmaz' - İZMİR Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Küfürbazdan cumhurbaşkanı olmaz" - İZMİR - Meydanda toplanan vatandaşlar - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşmasıİZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birini bugün televizyonlarda veya sosyal medyada görüyoruz. Polise aman Allahım ağza alınmayacak küfürler... Küfürbazdan cumhurbaşkanı olur mu? Allah'ınızı severseniz ya... Olmaz." dedi.
Dağ, Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonunun Gürçeşme Caddesi'ndeki dernek binası önünde organize ettiği açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin vereceği büyük destekle yeniden seçileceğini söyledi.

Cumhur İttifakı dışındaki partilerin seçimi ikinci tura bırakmak için 8 Temmuz umuduyla motive olduklarını ifade eden Dağ, "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da biz bu işi bitiriyoruz. Bugün Gündoğdu Meydanı'nda miting yapanlar bu miting sonrası biraz heyecanlanmış olsalar da biz 24 Haziran akşamı Allah'ın izniyle onlara güzel bir gol atacağız." diye konuştu.
Kütahyalıların Cumhur İttifakı dışında bir adaya oy vermeyeceğine inandığını belirten Dağ, İzmir 'deki Kütahyalıların da 24 Haziran'da yüzde 100'ünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti.
Kendisinin Kütahya'nın içinden çıkmış birisi olduğunu, bununla da iftihar ettiğini dile getiren Dağ, bugüne kadar hemşehrilerinin yüzünü yere eğdirecek hiçbir iş ve hareketin içinde olmadığını, bundan sonra da olmasının mümkün olmadığını vurguladı.Anadolu’nun her yerinden kente gelenler gibi İzmir ’de yaşadığına işaret eden Dağ, İzmir ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına organize şekilde Simavlı, Kütahyalı olduğuna işaret edilen alaycı yorumlar yazdırıldığını söyledi.

Dağ, “ İzmir ’i bu şehrin her yerini hepinizden daha iyi bilirim." dedi.
İzmir 2. Bölgeden birinci sıra milletvekili adayı olmasının sorumluluğunu arttırdığını belirten Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tutumunu da eleştirdi.
"Siz sadece Alsancak'ın yüksek binalarının temsilcisi olursunuz." diyen Dağ, şöyle devam etti:"Ama oradaki garibanın temsilcisi biziz, hep de biz olacağız. Siz ne kadar hakir görürseniz görün, küçük görürseniz görün biz o küçük görmenize karşı bu insanların vicdanı olmaya, bu insanların sözcüsü olmaya devam edeceğiz." - "Her gün cuma namazı kılıyor"Kırgın ve kararsız seçmenlerin Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmesi için ikna edilmesi gerektiğini de anlatan Dağ, cumhurbaşkanı adaylarından ülkeyi en iyi Recep Tayyip Erdoğan'ın yöneteceğini söyledi.

Sosyal medyada polisle Muharrem İnce arasında geçtiği iddia edilen diyaloğa da değinen Dağ, şunları kaydetti:"Biri bugün televizyonlarda veya sosyal medyada görüyoruz polise aman Allahım ağza alınmayacak küfürler... Küfürbazdan cumhurbaşkanı olur mu Allah'ınızı severseniz ya... Olmaz. Ha bir de her gün cuma namazı kılıyor. Helal olsun vallahi biz haftada bir kılıyoruz."

Sosyal Medya Televizyon Cumhurbaşkanı Cuma Namazı Milletvekili 

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