AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ - İZMİR Video
- Mitingden görüntüler - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması - Başbakan Binali Yıldırım'ın alandan ayrılmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Önümüzde önemli bir süreç daha var, bu süreçte de Bayraklı ve İzmir bizim yanımızda olacaktır"İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Önemli bir süreç yaşadık, zor dönemeçlerden geçtik. Bayraklı bize karşı ne yaptılarsa elinin tersiyle itti. Önümüzde önemli bir süreç daha var, bu süreçte de Bayraklı ve İzmir bizim yanımızda olacaktır." dedi. AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Bayraklı ilçesinde halka hitabı öncesi konuşan Dağ, 24 Haziran seçimlerine bir haftadan daha kısa süre kaldığını anımsatarak, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana girdiği 12 seçimden nasıl iktidar olarak çıkmışsa bu seçimden de aynı sonuçla çıkacağına inandığını söyledi.
İzmir 'den AK Parti'ye kazandırdıkları oylarla 24 Haziran gecesinde AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a balkon konuşması yaptıracaklarını ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:"Önemli bir süreç yaşadık, zor dönemeçlerden geçtik. Bayraklı bize karşı ne yaptılarsa elinin tersiyle itti. Gezi Parkı olaylarında, kapatma davası sürecinde hep arkamızda oldunuz, 17 - 25 Aralık'ta yerel seçim endeksli darbe girişimi yaptılar, sizler engel oldunuz. Önümüzde önemli bir süreç daha var, bu süreçte de Bayraklı ve İzmir bizim yanımızda olacaktır. 15 Temmuz'da o hain darbe girişimi gecesinde beni ilk arayanlar, meydanları dolduranlar hep Bayraklılar oldu."Dağ, 24 Haziran'da Bayraklı'dan alacakları seçim galibiyetinin 2019'daki yerel seçimlerin müjdecisi olacağını dile getirerek, 2019’da Bayraklı Belediyesinde AK Partili belediye başkanının seçileceğine inandığını sözlerine ekledi.AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de ramazan ayında gece gündüz demeden seçim çalışmalarını sürdürdüklerini, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadıklarını ifade etti. Bayraklı ilçesinin AK Parti İzmir İl Başkanlığı açısından "itici güç" olduğunu kaydeden Şengül, şöyle konuştu:"Geçmişte Bayraklı'da birinci parti olduk. İnşallah 24 Haziran’da bu birlik beraberliğimizi sürdürüp Bayraklı'da AK Parti bayrağını göndere çekeceğiz. Bayraklı hakettiği hizmeti alamıyor. İzmir merkezinde en değerli yere sahip ancak kenarda köşede unutulmuş. Buna dur deme zamanı geldi. Önce 24 Haziran'da birinci parti olacağız sonra duraksamadan 2019 yerel seçimlerde birinci parti olacağız."AK Parti İzmir milletvekilleri Nükhet Hotar, Mahmut Atilla Kaya ve Necip Kalkan ile AK Parti İzmir milletvekili adayları da alanda hazır bulundu.