AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'İlk defa Hakkari, Şırnak ve Kırklareli'nde siyaset akademisi açılma imkanı oldu' - ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "İlk defa Hakkari, Şırnak ve Kırklareli'nde siyaset akademisi açılma imkanı oldu" - ANKARA - Salondan ve katılımcılardan görüntü - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın konuşması - Setifika töreniANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Siyaset Akademisi 18. Dönem Sertifika Törenine katıldı. - "Siyaset Akademisi 10. yılını tamamlıyor"Törende konuşan Hamza Dağ da 18. Dönem Siyaset Akademisine bu yılın başında kongresi tamamlanan illerde başladıklarını söyledi.
Dağ, 29 ilde 30 bölgede programları yürüttüklerini, Mart 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ilk ders ile başladıklarını anımsattı."Siyaset akademisi 10. yılını tamamlıyor. AK Parti, iktidara gelmesiyle birlikte nasıl bir marka haline gelmişse Siyaset Akademisi de AK Parti'nin bir markasıdır ve bu ülkeye kazandırdığı çok önemli bir kazanımdır. Siyaset ve akademi kelimelerini yan yana durduğu tek parti AK Parti'dir." ifadesini kullanan Dağ, bu durumun AK Parti'nin eğitime ne kadar önem verdiğinin göstergesi olduğunu anlattı.Kendilerinin gençlik kollarından itibaren partide yetiştiklerini belirten Dağ, bugüne kadar değişik görüşlerde 60 bin kişinin eğitim aldığını bildirdi.Hamza Dağ, bu dönem ilk defa Hakkari, Şırnak ve Kırklareli'nde Siyaset Akademisi açtıklarını ve 500'ün üzerinde kişinin ücretini ödeyerek eğitim aldığını dile getirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gel bizde, Siyaset Akademisinde eğitim al. Belki seçim kazanırsın" diye çağrıda bulunduklarını hatırlatan Dağ, "Çağrıya cevap vermedi. Sonrasında bir seçim daha geçti. Bu seçimde de kaybetti. Önümüzde 19. dönem Siyaset Akademisi var. Gelir ders alırsa belki önümüzdeki seçimlerde bilgi sahibi olur." diye konuştu. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da akademi hakkında kısa bilgi verdi.Konuşmaların ardından Siyaset Akademisi Türkiye ikincisi, Ankara birincisi Seda Altundal sertifikasını Hamza Dağ'ın, Ankara ikincisi Enver Harput ise Fatih Şahin'in elinden aldı.