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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Sarıeroğlu ve Demiröz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA İzle

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Sarıeroğlu ve Demiröz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA İzle

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Sarıeroğlu ve Demiröz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu'nun seçtiği fotoğraflara oy vermesi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün seçtiği fotoğraflara oy vermesiAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Sarıeroğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Sarıeroğlu, haber kategorisinde, Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı" ile Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi" başlıklı fotoğraflardan yana oyunu kullandı.Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" ile Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğrafını seçen Sarıeroğlu, spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Demiröz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Demiröz, haber kategorisinde, Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçen Demiröz, spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Muhabir İlham Cinayet Gori 

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