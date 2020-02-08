AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: 'Sayın Akıncı'nın The Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin her bakımdan uzantısıdır ve parçası
( İSTANBUL ) AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Sayın Akıncı'nın The Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin her bakımdan uzantısıdır ve parçasıdır"-"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklama yapması asla kabul edilemez" İSTANBUL
- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Dünya Kayserililer Günü programı sonrası açıklamalarda bulundu.
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