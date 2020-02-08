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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: 'Sayın Akıncı'nın The Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin her bakımdan uzantısıdır ve parçası

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: 'Sayın Akıncı'nın The Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin her bakımdan uzantısıdır ve parçası

Kurtulmuş'un açıklamaları

Cumhurbaşkanı 

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( İSTANBUL ) AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Sayın Akıncı'nın The Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin her bakımdan uzantısıdır ve parçasıdır"-"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklama yapması asla kabul edilemez" İSTANBUL

- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Dünya Kayserililer Günü programı sonrası açıklamalarda bulundu.
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