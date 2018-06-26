AK Parti geçersiz oylara itiraz etti



- 24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde Muğla’da resmi olmayan sonuçlara göre CHP 4, AK Parti 2 ve İYİ Parti de 1 milletvekili çıkarmıştı. Seçimlerde Muğla genelinde 14 bin 468 oyun geçersiz sayılması ve Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı arasında 7. Milletvekili oy oranının 600 oy fark ile Cumhur ittifakına yazılması sonrası AK Parti teşkilatları tarafından ilçelerdeki geçersiz sayılan oyların tekrar sayımı için İlçe Seçim kurullarına itiraz dilekçesi verildi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, il binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlimizde 14 bin 468 oy geçersiz sayılmıştır. 1 Kasım seçimlerinde bu sayının 8 bin civarında olduğunu düşünürsek, geçersiz oylardaki bu kadar artışın yanlış değerlendirmelerden kaynaklandığı ihtimali oldukça fazladır. Bizler Cumhur ittifakı olarak, AK Parti olarak 13 ilçemizdeki ilçe seçim kurullarına geçersiz oy olarak adlandırılan bu oyların yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunduk. Bu talebi yerine getirirken, aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları da sanırım bizim gibi itirazda bulundular. Bizim talebimizin çok net bir şekilde anlaşılması kamuoyu tarafından da ilçe seçim kurulları tarafından da çok önemli. Bizim buradaki amacımız herhangi bir siyasi partiyi suçlamak değil. Oyların tamamının yeniden sayılması gibi bir talebimiz de yok. Bizim talebimiz sayım döküm yapıldıktan sonra ayrı bir zarfa konularak üzerine geçersiz oylar diye yazılan oyların İlçe Seçim Kurullarınca tekrar gözden geçirilmesini, tekrar sayılmasını talep ediyoruz. Ola ki, ilk defa uygulanan seçim sisteminde ittifaklardan dolayı sandık kurulu üyelerinin yanlış değerlendirmeleri sonucu oluşabilecek herhangi bir yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bunu istememizin diğer sebebi Muğla'da iki ittifak arasındaki 7. Milletvekilinin hangi siyasi partide olacağı bizim yaptığımız hesaba göre 600 oy ile yazılmıştır. Yani Millet İttifakı, Cumhur İttifakından sadece 600 küsur oy fazla aldığı için 7. Milletvekili Cumhur ittifakına değil, Millet ittifakına kaydedilmiştir. Geçersiz sayılan oyların 14 bin 648 olduğunu düşünürsek, bu oyların tekrar sayılması aradaki farkı dikkate aldığımızda zaruri hale gelmiştir. Her iki ittifak arasında oy farkı 10-15 bin olsaydı bu kadar geçersiz oyu saymanın bir anlamı olmayabilirdi. Ama buradaki oran yaklaşık olarak iptal edilen oyların veya geçersiz sayılan oyların yüzde 3,5’ine denk geldiği için bu kadar hatanın yapılmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğu için, bu ihtimalin meclisteki sandalye sayısını değiştirme oranı olduğu için biz bütün ilçe teşkilatları olarak İlçe Seçim kurullarından geçersiz oyların tekrar sayılmasını arz ve talep ettik” dedi.



