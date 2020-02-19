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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut:“Yaklaşık 20 bin konut yapılacak. Bu konutlar hepsi en geç seneye Nisan ayı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz”

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut:“Yaklaşık 20 bin konut yapılacak. Bu konutlar hepsi en geç seneye Nisan ayı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz”

Bulut açıklama

( ANKARA ) ANKARA

Deprem Kooperatif Basın Toplantısı Toplantı Konteyner Kent 


- AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Yaklaşık 20 bin konut yapılacak. Bu konutlar hepsi en geç seneye Nisan ayı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.
Bulut, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Bulut, Elazığ’da meydana gelen depremde KOBİ’lerin de etkilendiğini söyleyerek, “Bakanlarımıza, esnafımızın taleplerini ilettik. Küçük esnafımızla alakalı 50 bin liralık kredi tahsis edildi. Onun çalışmaları başladı.
Bu kredi, hem bankalar aracılığıyla hem de kooperatifler aracılığıyla kullandırılacak. KOBİ'lerimize acil destek kredisi verildi.
50 kişiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarımıza 100 bin lira, 50'den fazla işçi çalıştıranlara 150 bin liralık kredi tahsisi yapıldı. Bu destekler devam edecek" ifadelerini kullandı. Elazığ’da konteyner kentlerin kurulacağını kaydeden Bulut, “Alt yapı çalışmaları zaman aldığı için gecikme gibi algılanan bir durum oldu. Bu gecikme değil. Bu mevsim şartlarında, bu kadar yapılabiliyor. 10-15 gün içerisinde 5 bin ailenin faydalanabileceği konteyner kentlerimiz faaliyete geçecek. Kalıcı konutlarla ilgili ihale süreci de başladı.
Yaklaşık 20 bin konut yapılacak. Bu konutlar hepsi en geç seneye Nisan ayı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
(AUÖ-BC -
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