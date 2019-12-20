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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ’a muhalefetten protesto Video

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ’a muhalefetten protesto Video

Demirbağ'a protesto

( ANKARA ) ANKARA

Tahammül Protesto Soykırım Hükümet Muhalefet 


- TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, muhalefet milletvekilleri tarafından protesto edildi. TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Genel kurulda konuşma yapan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından kabul edilen sözde Ermeni soykırımı tasarısını kınadığını belirtti ve hükümetin icraatlarından bahsetti. Demirbağ, kürsüye çıkmasından itibaren muhalefet milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı. TBMM Başkanvekili Levent Gök, milletvekillerine, “Kürsü özgürlüğünü koruyalım. Kürsü dokunulmazlığı herkese lazım” uyarısını yaptı. Demirbağ, AK Parti milletvekilleri tarafından ayakta alkışladı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sataşanlar olduğunu söyleyerek, Demirbağ’a yapılan hareketi kabul etmediklerini ve bunun tahammülsüzlük olduğunu belirtti.
TBMM Başkanvekili Levent Gök, kürsü özgürlüğünün önemine değinerek, Demirbağ’ın tahammül ederek, konuşmasını bitirdiğini ifade etti.
Muhalefet milletvekilleri Demirbağ'ı kendilerine konuşmaları esnasında tepki gösterdiği için protesto ettikleri belirtti.

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