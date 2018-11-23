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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı - DÜZCE

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı - DÜZCE

- AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin'in konuşmasıAK Parti Düzce Belediye Başkan AdayıDÜZCE (AA) - AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün belediye başkan adaylığının hayırlı olmasını diledi.Keskin, İl Başkanlığı binasında yaptığı basın açıklamasında, Düzce Belediye Başkanı adaylarının Faruk Özlü olacağını anımsatarak, "Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde AK Parti teşkilatları ve milletimiz kenetlenmiş, 31 Mart yerel seçimlerine, güçlü ve dirayetli bir şekilde yol almaktadır. Yaklaşık 2 aydır teşkilatlarımız, genel merkezimiz ve cumhurbaşkanımızın riyasetinde belediye başkanlığı aday adaylığı süreci sürdürdük." diye konuştu.
Yoğun bir süreç geçirdiklerini anlatan Keskin, " Düzce miz için en hayırlısı hangisi ise onun olması için hep birlikte mücadele ettik. Sonuçta da eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü, kendisinin Düzce ’de büyük emeği var, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum, ağabeyimizin adaylığı hayırlı olsun." ifadesini kullandı.14 Aralık'ta ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağını kaydeden Keskin, "İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi, birbirimize kenetlenmemizi her zaman olduğu gibi, 16 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da sağlayarak bu teşkilatlar Düzce ’de tekrar zafer anıtını dikecektir." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanlığı Yerel Seçimler Cumhurbaşkanı Basın Açıklaması Yerel Seçim 

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