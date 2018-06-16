AK Parti'den, CHP'ye bayram ziyareti İzle

-Açıklamalar



( ANKARA ) ANKARA



- CHP'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler ve teşkilatla bayramlaşma yapıldı. AK Parti heyeti CHP'ye bayram ziyaretine geldi. Ramazan Bayramı dolayısıyla partilerin Ankara'daki genel merkezlerinde artık geleneksel hale gelen bayram ziyaretleri gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bayram ziyaretleri kapsamında diğer partileri kabul etti. Bu kapsamda CHP'ye ilk olarak AK Parti geldi. Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan heyet kabul edildi. Heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Haluk Koç, PM Üyesi Gamze Taşçıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner Çaykaya karşıladı. Genel Başkan Yardımcısı Koç, bayramın barış ve huzura olmasını temenni ederek Suruç'ta AK Parti'ye yapılan saldırıyı kınadı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Koç, "Bu dönemi provokasyona maruz kalmadan hep beraber sağduyu ile geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız da oraya giderek görüşmeler yaptılar. Şiddet artık toplumun o kadar çok hayatına girmiş ki.." diye konuştu.

"Türkiye olarak siyasi tecrübemiz çok fazla" Kabul için teşekkür eden İşler de bayramın huzur ve barış getirmesini niyaz etti. Suruç'ta yaşanılan olayın AK Parti'yi üzdüğünü dile getiren İşler, "İslam dünyası bugün kan, göz yaşı ve iç savaşlarla anılıyor. Çok şükür İslam dünyasının ortasında istikrar adası Türkiye'miz var, seçime gidiyoruz. Seçim ortamı bugüne kadar gayet güzel geçti, adaylar yarışıyor. Suruç'ta yaşanılan olayları kesinlikle tasvip etmiyoruz. AK Parti olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. İktidar döneminde de ciddi adımlar atıldı. Temenni ederiz ki seçime kadar herhangi bir tatsızlık yaşanılmaz. 24 Hazian seçimleri tarihi. Türkiye olarak siyasi tecrübemiz çok fazla, bugüne kadar çok seçimler yaptık. Siyasi olgunluğa eriştiğimizi tüm dünya biliyor. 24 Haziran'da da milletimizin bu seçimlere katılacağını bekliyorum. İnşallah hayırlı sonuçlar olur" diye konuştu.



