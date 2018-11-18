Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti'de temayül yoklaması - Akif Çağatay Kılıç - ANTALYA Haberi

AK Parti'de temayül yoklaması - Akif Çağatay Kılıç - ANTALYA Haberi

- Temayül yoklaması için gelenler - Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın konuşması - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın konuşmasıAK Parti'de temayül yoklaması - Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: - "Elektronik sistemle yaptığımız temayül sayesinde hiçbir soru işaretine müsaade etmeksizin, yoklama sona erdiği anda sistem sonuçları otomatik olarak genel merkeze iletilecek"ANTALYA (AA) - Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, partilerinin temayül yoklamasını elektronik sistem üzerinden gerçekleştirdiğini bildirdi.Genel merkez temayül sorumlusu olan Kılıç, partisinin Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen temayül yoklamasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa elektronik sistem üzerinden "e - temayül" yapıldığını belirtti.
Kılıç, saat 10.00'da başlayan yoklamanın gayet güzel bir şekilde devam ettiğini, teşkilat üyelerinin görmek istedikleri adaylarla ilgili fikir ve düşüncelerini temayül yoklamasıyla yansıttığını ifade etti.
Katılımın çok yoğun bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayan Kılıç, "Elektronik sistemle yaptığımız temayül sayesinde hiçbir soru işaretine müsaade etmeksizin, yoklama sona erdiği anda sistem sonuçları otomatik olarak genel merkeze iletilecek. İl Başkanımıza ve Antalya teşkilatına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kılıç, yoğun katılımın Antalya 'nın AK Parti belediyeciliğine devam etmek istediğini gösterdiğini vurgulayarak "İnşallah AK Parti belediyeciliğinin Antalya 'da devamı olacaktır. Durmak yok yola devam." dedi.
- " Antalya 'da birinci olacağız"AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da temayül yoklamasının sorunsuz bir şekilde başladığını ve devam ettiğinin dile getirerek 19 ilçeden 3 bin 600 delegenin oy kullanacağını söyledi.

Her ilçede en az 5 - 6 aday adaylarının bulunduğunu belirten Taş, "E - temayül yoklamasında, delegelerimiz aday adayları arasından üç ismi seçiyorlar. Yerel seçimlere, oy kullanan delegenin ilgi ve alakası daha fazla oluyor. Delegelerimizin kararları Cumhurbaşkanımızın önüne düşecek." diye konuştu.
Taş, aday adayı fazlalığının partilerine olan teveccühü gösterdiğini dile getirerek "İnşallah yerel seçimlerde Antalya 'da birinci olacağız. AK Parti belediyeciliğini devam ettireceğiz." dedi.

Tron Legen Yerel Seçimler Allah Yerel Seçim 

İlgili Foto Galeriler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı