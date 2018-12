AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın: ' Yüzyılın en büyük gıda krizinin yaşandığı bu savaşa dünya daha ne kadar sessiz kalacaktır? İnsanlık adına utanç verici bu tabloya BM Güvenlik Konseyi ne zaman müdahale

- AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Yemen’de yaşanan insanlık dramını görmezden gelen ülkelere sitemde bulunarak “Bu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde Müslüman coğrafyasındaki insanlar hariç mi tutuluyor? Gazze’de, Arakan’da, Myanmar’da, Suriye’de, Libya’da ve Doğu Türkistan’da yüz binlerce sivil, katliamlara maruz kalırken bunu dünya gündemine taşımayanlar, insan hakları savunucuları olarak boy göstermesinler” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında dünyada Müslümanlara yapılan işkenceleri, katliamları ve zulümleri görmezden gelen insan hakları savunucusu ülkelere seslendi. Aydın, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü geride bıraktık. Birleşmiş Milletler raporuna göre Yemen’de her 10 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiği bir zamanda, yine BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulününüm yıl dönümünü kutluyor olması çok manidar.” ifadesini kullanarak “Soruyorum, bu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde, Müslüman coğrafyasındaki insanlar hariç mi tutuluyor? Allah aşkına. Gazze’de Arakan’da Myanmar’da, Suriye’de, Libya’da ve Doğu Türkistan’da yüzbinlerce sivil katliamlara maruz kalırken, bunu dünya gündemine taşımayanlar, insan hakları savunucuları olarak boy göstermesinler.” açıklamasında bulundu. Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “Değerli arkadaşlar, sizlere uluslararası yardım örgütlerinin Yemen iç savaşı ile ilgili yayınladıkları yürek parçalayan bazı verileri açıklamak istiyorum. Örneğin, İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu ‘Çocukları Koruyun’ (Save the Children) isimli teşkilat bu ülkede üç yıldır süren savaşta yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybeden 5 yaş altı çocuk sayısının 85 bin olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler, yaklaşık 14 milyon Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İlaç sıkıntısının da yaşandığı bu Müslüman ülkede, 1 milyon 2 yüz bin mazlum kolera salgınına yakalandı. Yüzyılın en büyük gıda krizinin yaşandığı bu savaşa dünya daha ne kadar sessiz kalacak? İnsanlık adına utanç verici bu tabloya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne zaman müdahale edecektir?” “Biz Türkiye olarak Yemen’de, Gazze’de, Halep’te, Myanmar’da, Arakan’da ve Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin yanındayız.” diyen Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: “Gerekli insani yardımı yapmaktan geri kalmayacağız. Zalimlerin zulmünü her platformda haykırmaya devam edeceğiz. Ve dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, hangi ırktan, hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun insanlık adına biz oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar karaya vuran balıklara üzüldüğümüz kadar karaya vuran insan cesetlerine üzülmeyen bir dünya sözün bittiği yerdir.”