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( BURSA ) AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Yelis: "Biz yapmayı, onlarsa yıkmayı vaat ediyor" BURSA



- AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'ni ziyaret etti. Yelis, "Cumhur ittifakı yapmayı, Millet ittifakı yıkmayı vaat ediyor" diye konuştu.

İş adamlarına seslenen Ahmet Yelis, "Cumhurbaşkanımızın Bursa'da yapmış olduğu mitingde verdiği müjdeler özellikle istihdam oluşturan ve yatırımla ilgili müjdelerdi. Bir ekonomist olarak ve bir aday olarak Bu müjdeler beni son derece memnun etti. Türkiye'de iki anlayış var. Bir tarafta bütün politikalarını yapmak üzere kurgulamış bir Cumhur ittifakı ve bu ittifakın içinde amiral gemisi olan Ak Parti var. Diğer tarafta da bir türlü yıkmaktan, yakmaktan vazgeçemeyen Millet ittifakı içinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve konumunu tam belirleyememiş İYİ Parti bulunmakta. Türk insanı her zaman için yapmaktan yana oy kullanmış bir millettir. Bundan sonra da ekonomide kimin ne yapacağını, nasıl yapacağını dinleyecektir, görecektir ve yapanlardan yana oy kullanacaktır diye düşünüyorum çünkü yıkmakla bu ülkenin elde edeceği herhangi bir şey yoktur. İnsanların yapma ve hizmet noktasında yarışması gerekmektedir. Kendi içlerinde bir tenakuz oluşturmaktalar" dedi.

Yelis, "Türkiye'nin hem kaynağı yok diyorlar, hem de 50 milyarlık yatırım yapacağız diyorlar. Hem de Türkiye'nin 40-50 milyar civarında paraya ihtiyacı var diyorlar. Çözüm olarak bizlere batıyı hedef göstermekte ve tekrar IMF'ye yönlendirmeye ve kaynak olarak IMF'den borç almaya sevk etmeye çalışıyorlar. Biz IMF'nin yapmış olduğu politikaların Türkiye'yi ne hale getirdiğini gördük. Çalışanlardan kesilen artı SGK primleri, emeklilerden kesilen yüzde 15'e yakın sosyal destek primlerinden tutun, işsizliğin tavan yaptığı ve işini kaybeden insanların yaşadığı ve bunun yanında da Türkiye'nin lehine değil, para sahiplerinin lehine işlem yapıldığı ortamları yaşadık. Biz onun için inşallah ne yaptığını bilen, bu güne kadar ülkede yönetimiyle, kadrosuyla, yasa çıkarmasıyla yetenek kazanmış olan Ak Parti'nin ve Ak Parti ile birlikte hareket eden Büyük Birlik Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Türkiye ile ilgili daha olumlu projeleri, programları olduğunu zaten yakından müşaade etmekteyiz. Tavsiyem şudur ki, hem İYİ Parti, hem de CHP'nin ekonomik anlamda biraz daha derslerine çalışması gerekmekte. Sayın Muharrem İnce bir sosyal demokrat partiden aday olmasına rağmen, çıkmış olduğu bütün programlarda sanayi 4-0'ı övmekte. Artık sanayi 4-0, endüstri 4-0 denilen şey 7.00'lere kadar ulaşmış olduğu halde, bunlar biraz daha 4-0'lara takılmış. Ama onu dahi incelediğinizde orada insan merkezli herhangi bir şey yok. Orada sadece sömürü ve insanları işsiz bırakacak anlayışlar var. Ben beklerim ki biraz daha insan merkezli olsunlar. İnsanlara iş ve aş üreteceği alanlara yönelsinler. Ülkemizde genç nüfus bir hayli fazla. Bu fazla olan nesil işini, aşını, geleceğini iyi görmediği zaman ülkemizin enerjisi düşer. Bizler onun için sürekli olarak üretim politikasıyla ilgili projeler üretiyoruz" diye konuşştu.

