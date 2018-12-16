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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur gazetecilere salep, ceviz ezmesi ikram etti

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur gazetecilere salep, ceviz ezmesi ikram etti

Uğur açıklama

Milletvekili 

-Özçelik açıklama
-İkram etmeleri

( ANKARA ) ANKARA

- -AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur gazetecilere salep, ceviz ezmesi ikram ettiler. Özçelik ve Uğur TBMM Basın Koridoru'na gelerek, salep ve ezme ikram ettiler. TBMM Katip üyesi ve AK Parti Burdur milletvekili Bayram Özçelik ise Bucak salebini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Havaların soğuk olduğu bir günde insanımız sağlığımız için çok değerli bir içecek. Türkiye'de üretilen iki yüz ton salebin yüzde 70'i Bucak üzerinden ticareti yapılıyor" şeklinde konuştu.
AK Parti Burdur milletvekili Yasin Uğur, Bucak salebi hakkında konuşarak, "Toros Dağları'nın eteklerinde yetişen bir orkidenin bitkisidir. Yumruları alınıp çeşitli işlemlerden geçirilerek, toz haline getiriliyor ve çok kıymetli bir içecek ortaya çıkmış oluyor. Bucak salebi direnç verir, bronşite astıma iyi gelir" ifadelerini kullandı. Milletvekilleri ayrıca, Burdur ceviz ezmesi ve haşhsaşlı kıtır da ikram ettiler. (AUÖ
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