Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı:“İşte o gün 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Milli Mücadele yapılırken bugün de Suriye'de yapılacak operasyon bekamız için son derece önemli”

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı:“İşte o gün 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Milli Mücadele yapılırken bugün de Suriye'de yapılacak operasyon bekamız için son derece önemli”

Yağcı açıklama

Fedakarlık Basın Toplantısı Toplantı Farkındalık İstiklal 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, “Belki düşmanlar kılıf değiştiriyor, maksatlarını değiştiriyor ama yapmak istedikleri şey, al bayrağımızın bu cennet vatanda dalgalanmasını engellemek. Bu nedenle geçmişimize sahip çıkmalıyız. İşte o gün 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Milli Mücadele yapılırken bugün de Suriye'de yapılacak operasyon bekamız için son derece önemli” dedi.
Yağcı, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Yağcı, ‘Yüzyıllık vefa, yüzyıllık farkındalık’ projesi başlattıklarını hatırlatarak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinin desteğiyle Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'ne katılanların mezarlarının tespit edilmesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Yağcı, “31 Ekim 2019'daki törenlerde, tarihe ‘Sütçü İmam olayı’ olarak geçen Şehit Çakmakçı Sait ile darp edilen Gaffar Kabuloğlu Osman ve Darülmuallimin öğrencisi Taha'yı unutturmamak gerekir. Yağcı, “TBMM'nin açılışını engellemek üzere Şeyhülislam Dürrizade'nin yayınladığı fetvaya karşı yayınlanan Ankara Fetvası'na imza atan 55 Anadolu ulemasından, Sivas Kongresi'nin en genç delegesi 18 yaşındaki Tıbbiyeli Hikmet'e, TBMM kürsüsüne Puşide-i Siyah'ın örtülmesinden, katledilen Bilecik Müftüsü Şehit Mehmet Nuri Efendi'ye, Milli Mücadele'nin ilk yayın organı İrade-i Milliye gazetesinin 22 yaşındaki genç yazı işleri müdürü Selahattin Ulusalerk gibi Milli Mücadele'de ilklere imza atan, gelişmelerin seyrini değiştiren kahramanları tarihin tozlu raflarına sıkışıp kalmaktan kurtarmak en önemli hedeflerimizden biri. 'Yüzyıllık vefa, yüzyıllık farkındalık' projesiyle yaptıkları fedakarlık ve gayretlerini anmayı bile ihmal ettiğimiz yerel kahramanlara hak ettikleri değeri göstererek, tarihin tozlu raflarında zayi olmalarının önlenmesini istedik" ifadelerini kullandı. 1071 yılında Anadolu coğrafyasına kefenlerini giyerek girdiklerini kaydeden Yağcı, “Bu coğrafyadaki tehlikeler, üzerinden bin yıla yakın zaman geçmesine rağmen üzerimizde kefenle gezmemizi gerektirecek şekilde devam ediyor. Belki düşmanlar kılıf değiştiriyor, maksatlarını değiştiriyor ama yapmak istedikleri şey, al bayrağımızın bu cennet vatanda dalgalanmasını engellemek. Bu nedenle geçmişimize sahip çıkmalıyız. İşte o gün 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Milli Mücadele yapılırken bugün de Suriye'de yapılacak operasyon bekamız için son derece önemli. Rabbim, kahraman ordumuzu her zaman mansur ve muzaffer etsin" dedi.
Yağcı, foto muhabiri Mustafa İstemi’ye ‘100 yıllık vefa, yüzyıllık farkındalık’ projesi kapsamında hazırlanan yeleği giydirdi. Ayrıca, Yağcı gazetecilere kalıp para basma örsüyle para bastırdı. (AUÖ-BC -
İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı