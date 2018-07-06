AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız milletvekili kaydını yaptırdı Haberi



- AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, milletvekili kaydını yaptırdı. Ak Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız milletvekili kaydını yaptırdı. Yıldız, gençlerin fazla miktarda listelerde yer almasının gençlerin önünü açacağını belirterek, kendilerine güvenenlere teşekkür etti. Yıldız, "gençlerin dinamizmi çok farklı şekilde sirayet edecektir. İnşallah bizde mahçup olmadan bu görevi layıkıyla yerine getiririz. Bugüne kadar Ak Parti gençler açısından ön açan oldu. 25 yaşında Merkez Disiplin Kurulu üyesiydim" ifadelerini kullandı. Çocuk istismarına yönelik Yıldız, "Ben bu meselenin çözümünün bir saç ayaklarının birlikte çalışmasıyla olacağına inanıyorum. Sadece burada yasama organının caydırıcı cezalar getirmesi direkt olarak çözüm getirmeyecektir. Sivil toplum kuruluşları, medya bizim birer sac ayağınınfonksiyonu bir araya getiriyorsatüm toplum mutabakat halinde hareket etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Yıldız, idam cezası konusunda, Türkiye'nin Uluslarası Anlaşmalara taraf olduğunu hatırlattı. Yıldız, Uluslarası anlaşmalara sadık kalmalıyız. Bu noktada toplumdan reaksiyonlar nereye gider bilemiyoruz ama bu noktada yasayı uygulayıcıların sorumluluğu ödülünü düşünüyorum" diye konuştu.

Yıldız İHA'nın projelerle ilgili sorusuna, kısa, orta ve uzun dönemli planlama yaptığını söyleyerek, "Benim için önecelikli olan sahada verdiğim sözler doğrultusunda hayvan haklarıyla ilgili tasarıdır. Hayvanların eşya statüsünden çıkıp can olarak kabul edileceği dolayısıyla suç işleyenlerin ceza kanununa tabi olacağıdır. Artan şiddet eylemlerinin Nasıl önlem alabilir, ona yönelik psikolog ve sosyologların çalışmalarıyla alt yapısını hazırlayabilir. Gençlerimizin istihdamına yönelik çalışmalarımız var" dedi.

(AUÖ-BC -

