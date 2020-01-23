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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan 2019 yılı değerlendirme toplantısı

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan 2019 yılı değerlendirme toplantısı

genel ve detay

Lyon Toplantı Memur Öğrenciler 

-özcandan konuşma
-özcanın ilçe belediye ilgili yolları göstermesi
-Özcanın broşürlerle ilgili bilgi vermesi

( ANKARA ) - Hakan Han Özcan, “AK Parti grubumuz Büyükşehir belediyesinin yaptığı ve yapacağı faaliyetlerde Ankaralı halkımızın menfaatine, onların hizmetlerine olan, onların lehine olan kararlarında tam destek vermiştir”- “2019 yılına baktığımızda bizler Ankara’nın yararına olacak bütün çalışmalara, gelen önergelerde yüzde 95 oranında evet demişiz ve desteklemişiz. ANKARA

- Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan,” Ak Parti grubumuz Büyükşehir belediyesinin yaptığı ve yapacağı faaliyetlerde Ankaralı halkımızın menfaatine, onların hizmetlerine olan, onların lehine olan kararlarında tam destek vermiştir” dedi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi.
Ankara Ak parti il binasında düzenlenen toplantıda Özcan, Ankara’da kongre sürecini başlattıklarını ifade etti.
Cumhur İttifakı olarak Ankaralıların menfaatlerine göre nelere destek verdiklerini açıklayan Özcan, “31 Mart Yerel seçimleri neticesinde Ankaralı halkımız Büyükşehir Belediye yönetme yetkisini CHP, HDP ve İYİ parti ittifakına, Büyükşehir de karar verme ve denetleme yetkisini ise 107 meclis üye sayısıyla AK Parti MHP cumhur ittifakına yetkiyi verdi. Seçimden bugüne Ak Parti grubumuz Büyükşehir belediyesinin yaptığı ve yapacağı faaliyetlerde Ankaralı halkımızın menfaatine, onların hizmetlerine olan, onların lehine olan kararlarında tam destek vermiştir. Bu karar sürecinde Ankara halkının yararı gözlemlenmiştir. Ankaralılara olan inancımızla nelere evet nelere hayır dedik onları açıklayacağız. Örneğin Ankara’da ki üniversite okuyan öğrencilerimizin evlerinde ki yüzde 50 su indirimine bizler evet dedik. Belediye bünyesinde çalışan memurların sosyal denge tazminatı herkese eşit verilmesine evet dedik. 3-6 yaş arası gündüz bakım hizmetinin kurulmasına evet dedik. Üniversitelerin çorba dağıtımına evet dedik. Ankara Büyükşehir Belediye şirketlerinden gelen sermaye artırmalarına evet dedik. 2020 bütçesinin tek bir kalemine dahi müdahale etmeden biz buna evet dedik. Otobüs alımıyla ilgili 60 milyonluk bir dış borç bulunuldu. Bizde buna evet dedik” şeklinde konuştu.

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