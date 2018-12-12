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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Dinçer törenle karşılandı

AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Dinçer törenle karşılandı

Yüzlerce vatandaştan görüntüler

Başkan Adayı Bürokrasi 

-Yeni adayın karşılanması
-Bayrak ve meşaleler görüntüsü
-İl Başkanı Altınsoy konuşması
-Belediye Başkan Adayı Dinçer konuşması

( AKSARAY ) AKSARAY

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Evren Dinçer Aksaray’a geldi. Belediye Başkanı Adayı Evren Dinçer için AK Parti Aksaray İl Başkanlığı önünde karşılama töreni düzenlendi.
AK Partililer belediye başkan adayı Dinçer’i ellerinde bayrak ve meşaleler ile karşıladı. Sokakta oluşturulan kürsüye çıkan AK Parti heyeti vatandaşları selamlarken, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Aksaray Belediye Başkan Adayının Evren Dinçer olduğunu belirterek, “Yakın zamanda belirlenecek olan ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızın arkasında hep birlikte dimdik duracağız. Yoğun şekilde çalışarak gelecek 3,5 ayda AK Parti’nin bayrağını en yüksek yerlere dikeceğiz. Biz yumruk gibi bir bütünüz. Ülkemiz ve şehrimiz bizden hizmet bekliyor. Türkiye’yi, ülkemizi çökertmek için dünya gözünü Türkiye’ye dikmiş Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı takip ediyor. Biz, buradan haykırıyoruz; Aksaray ve Türkiye asla diz çökmeyecek” dedi.
Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer ise, “Aksaray’ın yetiştirdiği bir evladı olarak başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki görev sürem olmak üzere bürokrasideki edindiğim tüm bilgi, birikim ve tecrübelerimi memleketimize aktarmak, memleketimize hizmet getirme noktasında elimden geleni yapacağımı sizlere ifade etmek istiyorum. Tecrübemizi şehrimize sunmak için kutlu bir yola girdik. Bu yolda ben, sen, o değil, sadece ve sadece biz varız” şeklinde konuştu.
(YC-FM-
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