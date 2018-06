Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, ’’Türkiye olarak yoksulluğun belini kırdık

-İhlas Vakfı Başkanı Akalın’dan detay

- Kamu-STK İşbirliği için düzenlenen Aile ye Sosyal Politikalar Bakanlığının, Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi'nin konferansı başladı.

Bakan Kaya, ’’Türkiye olarak yoksulluğun belini kırdık. Bunu biz söylemiyoruz, Dünya Bankasının 2017 kalkınma hedefleri atlası raporu söylüyor. Son 10 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke Türkiye oldu’’ dedi.

Taksim’de bulunan bir otelde Kamu-STK İşbirliği için düzenlenen Aile ye Sosyal Politikalar Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesinin konferansına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İhlas Vakfı Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşlu temsilcisi katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Bakan Kaya, ’’Toplumun geleceğinin çocuklara verdiği değerde olduğunu biliyoruz. Sosyal devlet yaklaşımımızda özellikle çocuk hizmetleri alanına büyük önem verdik. Çocuk bakım hizmetlerimizde sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Çocuklarımız artık 15 kişilik odalarda, koğuş modelinde değil, ev tipi modelde en fazla 3 çocukla kaldığı kendi evlerimiz gibi huzurlu, güvenli, mutlu evlerde yaşıyorlar’’ ifadelerini kullandı. Kadınların istihdamı ve karar alma mekanizmalarında yer almalarında sivil toplum kuruluşlarının taşıdığı öneme dikkat çeken Bakan Kaya, ’’Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken bu ilkeyi her zaman çalışmalarımızın temeline oturtmuş durumdayız. Kadınlarımızın başta eğitimi, istihdamı, siyasetten karar alma mekanizmasına kadar hayatın her alanında daha aktif bir şekilde rol almaları için gece gündüz çalışıyoruz. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının desteği ve bizimle işbirliği son derece önemli. Özellikle kadınlarımız konusunda aktif olarak görev yapan sivil toplum kuruluşlarımızla her zaman sıkı bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kadın meselesini siyaset üstü bir mesele olarak ele aldık. Toplumun tüm kesimiyle el birliği içerisinde kadınlarımızı güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ şeklinde konuştu.