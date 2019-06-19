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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların arama çalışmaları devam etmekte. Kriz merkezimizde gerekli koordinasyonumuzu sağlıyoruz. Bakanlık personelimiz sahada. İhtiyaç ana

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların arama çalışmaları devam etmekte. Kriz merkezimizde gerekli koordinasyonumuzu sağlıyoruz. Bakanlık personelimiz sahada. İhtiyaç ana

Bakan Selçuk'un açıklamaları

Sel Felaketi Felaket 

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( ANKARA ) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların arama çalışmaları devam etmekte. Kriz merkezimizde gerekli koordinasyonumuzu sağlıyoruz. Bakanlık personelimiz sahada. İhtiyaç analizleri sonrası gerekli desteği ailelere sağlayacağız” ANKARA

- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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