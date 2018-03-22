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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ahmet Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören düzenlendi İzle

Ahmet Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören düzenlendi İzle

Cenaze töreninden görüntüler

Cenaze Cenaze Namazı Milletvekili 

-Genel detay

( ANKARA -2) ANKARA

- 23. dönem Ankara milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören düzenlendi.
Bölükbaşı için TBMM'de düzenlenen törene, Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP milletvekilleri, CHP İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, diğer yetkililer, eşli Sema Bölükbaşı, kızları Hande, Zeynep ve yakınları katıldı.
TBMM Camii imamı Ahmet Yedekçi tarafından dua okundu. Bölükbaşı'nın cenazesi Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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