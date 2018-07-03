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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Ağbaba: 'CHP'ye, Muharrem İnce'ye gönül verenler hayal kırıklığı yaşadı' - MALATYA

Ağbaba: 'CHP'ye, Muharrem İnce'ye gönül verenler hayal kırıklığı yaşadı' - MALATYA

Ağbaba: "CHP'ye, Muharrem İnce'ye gönül verenler hayal kırıklığı yaşadı" - MALATYA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nn mazbatasını alması - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapması"CHP'ye, Muharrem İnce'ye gönül verenler hayal kırıklığı yaşadı" - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "CHP'ye, Sayın Muharrem İnce'ye gönül verenler seçim akşamı bir hayal kırıklığı yaşadı. Aslında yeni bir başlangıç var. Artık bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor"MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP'ye, Sayın Muharrem İnce'ye gönül verenler seçim akşamı bir hayal kırıklığı yaşadı. Aslında yeni bir başlangıç var. Artık bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor." dedi.
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den yeniden Malatya milletvekili seçilen Ağbaba, beraberindekilerle Malatya Adliyesine gelerek İl Seçim Kurulu Müdürü Hanifi Orhan'dan mazbatasını aldı.Ağbaba, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya 'da başarılı bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.Seçim sonuçlarını değerlendiren Ağbaba, "CHP'ye, Sayın Muharrem İnce'ye gönül verenler seçim akşamı bir hayal kırıklığı yaşadı. Aslında yeni bir başlangıç var. Artık bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor. Yeniden umutlanarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmamız gerekiyor. Son derece vahim, kötü olaylarla karşı karşıyayız. CHP olarak yine Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, Türkiye'nin Avrupa standartlarında bir demokrasiyle yönetilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.
Ağbaba, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi ve dedesini ziyaret etmek için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin de "Bu bir zihniyet sorunudur. Bu sorunun aşılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kırıklı Seçim Kampanyası Milletvekili 

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