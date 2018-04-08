Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Başbakan Yıldırım'ı kabul etti - KABİL Haberi
- Başbakan Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Gani Başbakan ile görüşmesi detaylar - Heyetler arası görüşme detaylar Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Başbakan Yıldırım'ı kabul etti Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.Başbakan Yıldırım ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin baş başa görüşmesinin ardından, heyetler arası görüşmelere geçildi.