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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Başbakan Yıldırım'ı kabul etti - KABİL Haberi

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Başbakan Yıldırım'ı kabul etti - KABİL Haberi

- Başbakan Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Gani Başbakan ile görüşmesi detaylar - Heyetler arası görüşme detaylar Afganistan Cumhurbaşkanı Gani Başbakan Yıldırım'ı kabul etti Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.Başbakan Yıldırım ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin baş başa görüşmesinin ardından, heyetler arası görüşmelere geçildi.

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