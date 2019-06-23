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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Adnan Polat, sandık görevlilerini güldürdü Haberi

Adnan Polat, sandık görevlilerini güldürdü Haberi

Polat’ın okula gelişi

Kamera Anma Etkinliği Irak 

-Polat’ın sandık görevlileriyle sohbeti
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy kullanan Adnan Polat ile sandık görevlilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilginç anısını anlattı. Renkli anların yaşandığı sohbet kameralarca kaydedildi. Adnan Polat anlattı görevliler güldü Galatasaray’ın eski Başkanlarından olan iş adamı Adnan Polat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunu Üsküdar’da bulunan Kandilli İlkokulu'na geldi. Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlileriyle kısa bir süre sohbet eden Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısını anlattı. Galatasaray’ın manevi kurucusu olarak kabul edilen ve türbesi Budapeşte Gültepe’de bulunan Gül Baba’yı anma etkinliğinde heykelin önüne sarı kırmızı çiçekler bıraktırdığını anlatan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine “Adnan Bey biraz abartmamış mısınız?” diye sorduğunu gülerek anlattı ve daha sonrasında sarı kırmızılı çiçeklerle donatılan heykeli sandık görevlilerine göstererek renkli anların yaşanmasını sağladı. Gönlümüz huzur içinde olsun Kandilli İlkokulu’nda oyunu kullanan Polat, “Öncelikli olarak vatana millete hayırlı olsun, halkın iradesi kimden yana olursa o seçilecek. Ben adayların ikisine de başarılar diliyorum, gönlümüz huzur içinde bir seçim olsun ve bitsin” diyerek okuldan ayrıldı.
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