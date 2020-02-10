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-Ozan Gülaçtı konuşması

-Zeydan Karalar konuşması

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( ADANA ) Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde "ihale" tartışması- AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı yapıldığını iddia etti- Başkan Zeydan Karalar, geçmiş dönemlere göre aynı işleri 3’te 1 fiyatına mal ettiklerini ihalelere kimse katılmadığı için pazarlık usulüyle yaptıklarını belirtti ADANA



- Adana Büyükşehir Belediye meclis üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı yapıldığını iddia etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da geçmiş dönemlere göre aynı işleri 3’te 1 fiyatına mal ettiklerini ihalelere kimse katılmadığı için pazarlık usulüyle yapıldığını söyledi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ilk oturumu gerçekleştirildi.

“Hiç açık ihale yapılmamıştır” Oturumda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı gerçekleştirildiğini iddia ederek, “Yapım işlerinde yapılacak ihaleler belirli bir şekilde kanunda belirtilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi ihalelerde kamu ihale kanununu 21-B kullanmıştır. Oda pazarlık usulü ihaledir. Doğal afet, salgın hastalıklar, can veya mal kaybının tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen hallerde ihalenin ivedi olarak yapılması demek oluyor. Ancak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerinde hiç açık ihale yapılmamıştır” diye konuştu.

Zeydan Karalar'ın tüm ihaleleri şeffaf yapacağız demesine rağmen ihalelerin pazarlık usulü yapıldığını kaydeden Gülaçtı, “Bu ihaleler neden böyle yapıldı. İhaleler neden kamuoyuna açılmadan gerçekleştirildi.

Bunları soruyoruz” ifadelerini kullandı. “İhaleye kimse girmemiştir” Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ihalelere kimsenin katılmadığı için bu şekilde gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: “İhaleleri hep geçen döneme göre 3’te 1 fiyatına mal ettik. Siz onlara bakın. Bütün konular ihaleye açılmıştır. İhaleye eskisi gibi yüksek fiyat verip malı götürmeye çalışan insanlar katılmıştır ya da ihaleye kimse girmemiştir. Durumun aciliyetine istinaden bir adım atılması söz konusudur. Bakacağınız şey kamuoyunun ne kadar kazandığıdır. Buradaki her şey doğru düzgün ihale yapılsın diyedir. Siz eğer bir işi 1 yıl sonra 2 yıl sonra 3’te 1 fiyatına yapıyorsanız bu takdir alacak bir iştir. Geçmiş dönemler beni ilgilendirmiyor. Beni bu dönem ilgilendiriyor” Konuşmaların ardından AK Parti Grubu ile CHP ve İyi Parti Grupları arasında sözlü tartışma çıktı. Başkan Karalar daha sonra meclisi yarın 14.00’da toplamak üzere kapattı. (UMT-



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