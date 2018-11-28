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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' İzle

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' İzle

Adalet ve Milli Eğitim Bakanlarının açıklamaları

( ANKARA )Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "KİŞİNİN TUTUKLU OLMASI ONUN EĞİTİM ALMA HAKKINI YOK SAYMAMIZA NEDEN OLMAMALI"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "İnfaz süresi biten insanlarımızın, toplum kurallarına saygılı, sorumluluk taşıyacak bir yaşam biçimi edinmeleri ve bir meslek sahibi olmalarıdır"- "Bugün itibariyle cezaevlerinde 35 bin kişi eğitim ve öğretim hakkına kavuşturulmuştur"

Cezaevleri 

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