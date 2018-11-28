Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' İzle
Adalet ve Milli Eğitim Bakanlarının açıklamaları
( ANKARA )Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "KİŞİNİN TUTUKLU OLMASI ONUN EĞİTİM ALMA HAKKINI YOK SAYMAMIZA NEDEN OLMAMALI"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "İnfaz süresi biten insanlarımızın, toplum kurallarına saygılı, sorumluluk taşıyacak bir yaşam biçimi edinmeleri ve bir meslek sahibi olmalarıdır"- "Bugün itibariyle cezaevlerinde 35 bin kişi eğitim ve öğretim hakkına kavuşturulmuştur"