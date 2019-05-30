Adalet Bakanı Gül: '(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor' - ANKARA Haberi
Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı. (2)Adalet Bakanı Gül: "(Yargı Reformu) Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım