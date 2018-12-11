-Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması

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( ANKARA /SORU-CEVAP-1) Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Belgemiz, hükümetin bir yol haritası anlamında, hedefimiz Ocak ayında kamuoyuna açıklamak. Burada da bir tarihi tüm paydaşlarla konuştuktan sonra bir belgemiz ortaya çıksın istiyoruz"-"5 yıl boyunca yargımızın yol haritası olacak. Daha katılımcı ve belgenin bir hükümet politikası olacak şekle dönüşmesini arzuluyoruz. Temel olarak da bizim yaklaşımımız, Türkiye AK Parti cumhurbaşkanlığımız liderliğinde reformları geliştirdi"-"Yeni dönemde artık niteliği daha artırıcı faaliyete yoğunlaşacağız. Hakim savcının eğitim sürecini, meslek sınavı getirilerek yargıçların, avukatların bir sınava tabii tutularak niteliğinin artırılması, staj süresinin uzatılması, meslekte bulunan yargı mensuplarının ihtisaslaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Mevzuatta çok önemli gelişmeler kaydettik"-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:-"Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bugüne kadar Türkiye'nin sergilediği tutum tüm dünya tarafından takdir edilmiştir. Yeni deliller ortaya çıkıyor, belgeler ortaya çıkıyor. İstanbul başsavcılığımız inceliyor. Biz bilgi, belge ve delilleri Suudi Arabistan ile de paylaştık. Başsavcısı İstanbul'u ziyaret etti. Ortak komisyonda da gündeme geldi. Fakat Suudi Arabistan'dan bir işbirliği maalesef göremedik"-"Bizim Suudi Arabistan ile ilgili bir problemimiz yok. En son bazı taleplerimize olumsuz cevaplar verdiler"-"Örneğin bu sorumlular Türk kanunlarına göre soruşturulması gerekiyor, yargılanması gerekiyor. Bizim talebimize karşı ret cevabı geldi. Neden bu insanların Türkiye'de yargılanmasını istemiyorsunuz? Acaba talimatı verenlerin ortaya çıkacağından mı korkuyorsunuz? Tüm bu tıkanma sürecinde uluslararası kamuoyunda da uluslararası soruşturma için talepler gelmeye başladı"-"BM'nin kendi içinde de bu talepler gelmeye başladı.

Genel sekreter resmi bir talep gelirse, BM soruşturması olacaksa BM Güvenlik Konseyi'nden geçirmesi gerekiyor"-"Suriye'nin Kuzey bölgesinin istikrara kavuşturulmasının bir tek yöntemi var. Münbiç üzerinde mutabık kaldığımız, ortak çalıştığımız bu yol haritasının Münbiç'ten sonra Fırat'ı doğusuna da uygulanmaya başlanmasıdır"-"Eğer ABD'nin kastı YPG'yi eğitmekse bu son derece yanlıştır. Bölgeye yapılan ihanettir. Buna göz yumamayız" ANKARA



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Reform Eylem Grubu toplantısında yaptıkları açıklamalar sonrası soruları cevapladı.

