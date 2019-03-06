Adalet Bakanı Gül, Vali Şahin ile Cumhuriyet Başsavcısı Dede'yi ziyaret etti - BATMAN
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Batman Valiliği ziyareti - Batman Valisi Hulusi Şahin'in Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e hediye takdimi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Batman Adliyesi ziyareti - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede'yi makamında ziyareti BATMAN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Batman Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti.
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