Adalet Bakanı Gül: 'Usulsüz tebligatların önüne geçeceğiz' Haberi

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( ANKARA -2) Adalet Bakanı Gül: "Usulsüz tebligatların önüne geçeceğiz"- "Bugün Dünya İnsan Hakları Günü, olmayan şeyin nesini kutlayacaksınız" ANKARA



- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Adalet teşkilatında adalet tez verilmelidir. Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü, olmayan şeyin nesini kutlayacaksınız" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Hizmet İçi Eğitim Açılış Programına" katıldı.

Ankara Personel Eğitim Merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Gül, bu merkezde tüm personellerin eğitim alarak daha bilinçli bir adalet hizmeti sunma hakkına kavuşacağını belirterek, merkezin hayırlı olmasını temenni etti. Eğitim merkezleri ile hem bilgi ve yetkinliğin daha da arttırılacağını kaydeden Gül, hem de Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen adliye çalışanlarıyla tecrübe paylaşımı açısından önemli bir platform olduğunu söyledi.



Eğitim faaliyetlerini oldukça önemsediklerini ifade eden Gül, 2018 yılının oldukça verimli geçtiğini, 2019 yılında daha da verimli ve bereketli geçmesini temin edeceklerinin altını çizdi. "Merdiven altı kalemler" Türkiye'de 16 yılda çok önemli adımlar atıldığını ve adalet teşkilatının da bu adımlardan nasibini aldığını kaydeden Gül, teknolojik ve çağdaş çok güzel binalar yapıldığını ifade ederek, "Eskiden merdiven altlarında kaymakamlık binasının yanında 2-3 mahkeme kalem başını sokacak bir yer bulduğunda, oraya hemen bir tabela yapıştırılırdı. Kararı yazmakta zorlanan, birtakım kırtasiye masraflarını gideremeyen kalemler vardı, şimdi en güzel binalarda ve en güzel teknolojik imkanlarla adliye hizmetlerini veriyoruz. Ancak adalet sadece adliye binalarından ibaret değildir. Adliye binalarının içerisinde vatandaş hakkını aramaya geldiğinde o vatandaşı annemiz, babamız, kardeşimiz gibi bilerek hakka ulaşmasına hepimizin destekçi olması lazım. Binalarımız artık çok güzel, bundan sonraki adımımız nitelikli yargı çalışanı ile daha nitelikli hizmetler vermek ve daha nitelikli personele kavuşmak. Burada personelimizin hiçbir kabahati yok, biz daha fazla eğitime hep beraber kavuşacağız. İnsan ve mekan birbirini tamamlayan iki güzelliktir" şeklinde konuştu.

"Usulsüz tebligatların önüne geçeceğiz" "Adalet teşkilatında adalet tez verilmelidir. Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun" diyen Gül, arabuluculuk ve uzlaşma gibi uygulamalarla yargının iş yükünün azaltıldığını anımsattı. Geçtiğimiz hafta ticari davalarda da arabuluculuk uygulamasının hizmete konulduğuna dikkat çeken Gül, "125 bin dava eğer arabuluculuk olmasaydı iş mahkemelerinde görülecekti, 125 bin dava böylelikle açılmadı. Önümüzdeki ay yeni bir uygulama daha faaliyete girecek, elektronik tebligat. Mahkemelerde idare tarafından tebligat yapılacak, 5 gün süresi var, 7’nci gün de tamamlanmış sayılıyor. Vatandaşlar için zorunlu değil ancak başvurup size gelmesini de sağlayabilirsiniz. Böylelikle usulsüz tebligatlarında önüne geçmiş olacağız" mesajını verdi. "Olmayan şeyin neyini kutlayacaksınız" Personel alımlarıyla ilgili rakamları açıklayan Gül, 2018 yılı sonu itibarıyla adalet personeli sayısın 71 bin 697 olacağını söyledi.



2019 yılında ise alımlarla birlikte 79 bin olmasının hedeflendiğini kaydetti.

Programın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne gelmesi vesilesiyle bu konuda değerlendirmede bulunan Bakan Gül, "Olmayan şeyi nesini kutlayacaksınız. Dünyada metinler çok iyi, BM'nin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, söze geldiğinde bir çok yerde hep ifadeler kullanılır ama bir Akdeniz sahilerine vuran Aylan bebeğin acısı hiç kimseye tesir etmedi, hiç kimse 'bu bir insan hakları katliamıdır' diye sesini çıkarmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında dünya beşten büyüktür diyen başka hiçbir yürekli ses yok. Bu Türkiye adına sevindirici ama insanlık adına bu sessizlik gerçekten sürdürülebilir bir durum değil" diye konuştu.



