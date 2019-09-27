Adalet Bakanı Gül: 'Türk yargısı kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek' - İZMİR
Adalet Bakanı Gül: "Türk yargısı kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek" - İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıİZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İnanıyoruz ki Türk yargısı da kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek, bu konuyu hep beraber gözümüz gibi koruyarak süte su katılmasına asla izin vermeyeceğiz."
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