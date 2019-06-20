Adalet Bakanı Gül: 'Türk yargısı bugün tarihi bir kararla önemli bir gelişme yaşamıştır. Türkiye'de darbecilerin yargılandığı, Türkiye'ye, demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların hukuk nezdinde, yargı önünde hesabını ver
Gül'ün açıklamaları
( ANKARA ) Adalet Bakanı Gül: "Türk yargısı bugün tarihi bir kararla önemli bir gelişme yaşamıştır. Türkiye'de darbecilerin yargılandığı, Türkiye'ye, demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların hukuk nezdinde, yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur"-"Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur" ANKARA
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