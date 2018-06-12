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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül: 'Teröristlerin başına bu dünyayı yıkacağız' - GAZİANTEP

Adalet Bakanı Gül: 'Teröristlerin başına bu dünyayı yıkacağız' - GAZİANTEP

Adalet Bakanı Gül: "Teröristlerin başına bu dünyayı yıkacağız" - GAZİANTEP - Oğuzeli ilçesinde düzenlenen iftar yemeği - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması"Teröristlerin başına bu dünyayı yıkacağız" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bugün terörün belini kırıyoruz, terör Afrin'e gittiyse Afrin'e, Kandil'e gittiyse Kandil'e gittik. Teröristlerin başına bu dünyayı yıkacağız"GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün terörün belini kırıyoruz, terör Afrin'e gittiyse Afrin'e, Kandil'e gittiyse Kandil'e gittik. Teröristlerin başına bu dünyayı yıkacağız." dedi.
Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Oğuzeli ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzuru, birlik, beraberlik ve kardeşliğiyle bütün dünyaya örnek olmuş bir ülke olduğunu söyledi.

Terörü kullanarak Türkiye'deki huzur, birlik ve beraberliği bozmak isteyenlerin bulunduğunu, böylece fitne ve fesat sahiplerinin çok kan akıttığını ve çok plan yaptığını belirten Gül, şöyle konuştu:"Çok şükür Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlere fırsat vermedik. Türkiye'de terör belasını bitireceğimizi söyledik. Bu devlete, millete ve bayrağa kimse yan gözle bakamayacak. Bugün terörün belini kırıyoruz, terör Afrin'e gittiyse Afrin'e, Kandil'e gittiyse Kandil'e gittik. Teröristlerin başına bu dünyayı yıkacağız. Buna kararlıyız. Kimse buna engel olamayacak. Biz bu Türkiye'de bir parti, adaylık meselesi değil ülkenin istiklali, istikbali ve daha büyümesini kendimize dava edindik. Bizim meselemiz bir parti meselesi değil memleket meselesidir."Ay - yıldızlı bayrağın davasını sürdürdüklerini, bu davayı da milletle beraber büyüttüklerini aktaran Gül, Türkiye'ye darbelerle diz çöktürmeye çalışanlara izin vermediklerini kaydetti.
Türkiye'de artık 24 Haziran'dan sonra millet ne derse onun hayata geçirileceğini dile getiren Gül, bugüne kadar ülkeyi geliştirmek, büyütmek için çok çeşitli çalışmaların yapıldığını, 24 Haziran'dan sonra da yeniden iktidara gelecek AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi daha da büyüteceğini sözlerine ekledi.

İftar Yemeği Beraberlik Yıldızlı İstiklal 

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