Adalet Bakanı Gül: '(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girmesi halinde tutuklanıp iade edilmesi gerekmektedir' - ŞANLIURFA
Adalet Bakanı Gül: "(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girmesi halinde tutuklanıp iade edilmesi gerekmektedir" - ŞANLIURFA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklmasıŞANLIURFA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Terörist Mazlum Kobani) ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak."
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